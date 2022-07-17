Июль, 17 в 16:37

В России расширяется масштаб военной подготовки для детей.

По данным Главного управления разведки Минобороны, в Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1 тыс. юноармейских классов.

– Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто желает служить в армии, однако не имеет соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ, — говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что из-за приближения боевых действий к границе Белгородской области местные власти переносят ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории.

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В частности, так называемый “пункт приема беженцев”, а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцированный из района вблизи поселка Нехотеевка в СМТ Октябрьский.

– Логистика приема людей остается без изменений: после оформления “беженцы” направляются в помещение спортивного комплекса Вираж (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей, – рассказали в ГУР Минобороны.

В то же время, не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донбасса российскими семьями.

По данным ГУР, 14 июля губернатор Московской области Воробьев анонсировал завершение процедуры “передачи 9 детей из “ДНР” под опеку семьям из Подмосковья”.