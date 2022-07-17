Путин готовит новое поколение прокремлевских поклонников через школы — NYT

Июль, 17 в 17:32

Российский диктатор Владимир Путин готовит новое поколение прокремлевских поклонников через школы. Он планирует принять радикальные изменения в обучающей программе, которые будут освещать президента РФ как “ключевую историческую фигуру”.

По данным The New York Times, уже с первого класса ученики по всей России пройдут еженедельные уроки, во время которых будут просматривать фильмы о войне и виртуальных путешествиях по Крыму.

Учителя будут читать лекции о вымышленной геополитической ситуации и “традиционных ценностях”. В школах будут проводить уроки, посвященные “возрождению России” при Путине.

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Глава Кремля подписал закон, согласно которому всех российских детей будут поощрять присоединиться к новому “патриотическому молодежному движению” на подобии советских пионеров в красных галстуках, которым лично будет руководить Путин.

С помощью общенациональных образовательных изменений, которые стартуют в сентябре, российское правительство стремится привить детям военизированную и антизападную версию истории. Это свидетельствует о том, что прокремлевская пропаганда преследует цель искоренить любое будущее потенциальное несогласие среди россиян относительно дальнейших действий Путина.