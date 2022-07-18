Газпром списывает на “форс-мажор” сокращение поставок газа в ЕС — Bloomberg

Июль, 18 в 20:25

Российский Газпром объявил о форс-мажоре в поставках газа, по меньшей мере, для трех европейских покупателей.

Агентство Bloomberg пишет, что это может означать намерение ограничить поставки.

Одному из крупных клиентов Газпром 14 июля направил письмо, в котором говорилось, что монополист экспорта российского газа по трубопроводам не может выполнить свои обязательства по поставке из-за “чрезвычайных” обстоятельств, независящих от него.

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В последний месяц Газпром поставлял меньше газа, чем заказывали клиенты, при этом компания ссылалась на проблемы с турбинами на своем магистральном трубопроводе в Европу. Потоки через Украину также сократились, поскольку один из двух основных пунктов пропуска на границе с Россией закрыли из-за войны.

— Компании обычно объявляют форс-мажор, когда непредвиденное событие, например, пожар или стихийное бедствие, мешает им выполнять контракты. Запуск юридической причины задним числом, мягко говоря, необычен, — говорит руководитель отдела природного газа, угля и углерода в Energy Aspects Ltd. Тревор Сикорски.

Он добавил, что ожидает от европейских покупателей, что они будут оспаривать сообщения и требовать компенсации.

Экспорт российского газа в Европу через Украину начал сокращаться в мае. В прошлом месяце поставки были еще более ограничены, при этом Газпром ссылался на технические проблемы с газовыми турбинами.

13 июля Bloomberg сообщал, что Европейский Союз планирует принять меры по смягчению последствий в случае внезапной остановки поставок российского газа. В агентстве отметили, что Европа видит значительный риск отключения Москвой газа в этом году.