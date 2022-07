Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, и введенные против РФ санкции существенно ударили по российскому нефтяному сектору. В частности, объем недополученных Москвой нефтяных доходов только к концу 2022 года оценивается в $79 млрд.

Такие расчеты провели эксперты KSE Institute – аналитического центра при Киевской школе экономики. Представила же их Международная группа Ермака-Макфола по санкциям против РФ.

Эксперты заложили в основу своих расчетов объемы добычи и экспорта российской нефти до полномасштабного вторжения в Украину (в пределах квот РФ в картеле ОПЕК+), а также размер дисконта (скидки), с которым страна-агрессор сейчас вынуждена продавать свое “черное золото”.

Так, на фоне постепенного отказа Запада от энергоносителей из РФ география поставок нефти смещается к востоку. В частности, в мае по сравнению с февралем 2022 года Турция увеличила импорт нефти из РФ на 50%, Китай – на 25%, Индия – на 800%.

В то же время, государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Азии в мае практически полностью отказались от российской нефти. В то же время Евросоюз сократил закупку на 12%, а Соединенные Штаты и Великобритания вместе снизили импорт российской нефти на 89%.

