Июль, 18 в 17:45

Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, и введенные против РФ санкции существенно ударили по российскому нефтяному сектору. В частности, объем недополученных Москвой нефтяных доходов только к концу 2022 года оценивается в $79 млрд.

Такие расчеты провели эксперты KSE Institute – аналитического центра при Киевской школе экономики. Представила же их Международная группа Ермака-Макфола по санкциям против РФ.

– Цена вторжения: Россия потеряет $79 млрд доходов от нефти еще до того, как эмбарго Евросоюза на транспортировку нефти по морю вступит в силу в декабре 2022 года, — отмечается в сообщении группы.

Эксперты заложили в основу своих расчетов объемы добычи и экспорта российской нефти до полномасштабного вторжения в Украину (в пределах квот РФ в картеле ОПЕК+), а также размер дисконта (скидки), с которым страна-агрессор сейчас вынуждена продавать свое “черное золото”.

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Так, на фоне постепенного отказа Запада от энергоносителей из РФ география поставок нефти смещается к востоку. В частности, в мае по сравнению с февралем 2022 года Турция увеличила импорт нефти из РФ на 50%, Китай – на 25%, Индия – на 800%.

В то же время, государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Азии в мае практически полностью отказались от российской нефти. В то же время Евросоюз сократил закупку на 12%, а Соединенные Штаты и Великобритания вместе снизили импорт российской нефти на 89%.

Since February 2022, ???????? lost 10% of exports of the physical volume of oil BUT the revenues remained the same. 2 / 4 pic.twitter.com/hvU9tyoiUL — Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) July 15, 2022

Как отмечают в KSE, ценовой дисконт на марку российской нефти Urals колеблется в пределах 30%. РФ вынуждена продавать ее значительно дешевле, чем стоит нефть марки Brent.

– Почти $80 млрд недополученных РФ нефтяных доходов – это конкретная плата за агрессию против Украины. Учитывая ограничения на поставку технологического оборудования для нефтегазового сектора и выход многих ТНК (транснациональных корпораций, — Ред.) из совместных с РФ энергетических проектов, российскую нефтяную отрасль ожидает дальнейшая стагнация, — подчеркнула руководитель Института KSE, вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал.

По прогнозам экспертов KSE Institute, добыча нефти в РФ в следующем, 2023 году сократится до 7,27 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 3,1 млн б/с меньше, чем добывают в России сегодня, а также на 38% меньше российской квоты в картеле ОПЕК+.

Сокращение объемов добычи нефти эксперты связывают с шестым пакетом санкции ЕС. Согласно ему, до конца 2022 года вступит в силу окончательный запрет на транспортировку российской нефти в страны Евросоюза по морскому пути (нефтяное эмбарго). В то же время Польша и Германия обязались прекратить импорт нефти из РФ по трубопроводу Дружба до конца этого года.

– Таким образом, ЕС снизит импорт российской нефти на 90% в течение следующих семи месяцев, — уточнили в KSE.

???????? has to sell its own Urals oil at a big discount compared to Brent 4 / 4 @kse_ua pic.twitter.com/QR2WdnJWsp — Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) July 15, 2022

Как объяснил руководитель Центра энергетических и климатических исследований KSE Борис Додонов, возможности России направить эти объемы на другие рынки очень ограничены. А поскольку западные инвесторы, сервисные компании и кредиторы покидают российский рынок, проекты по добыче нефти будут отложены на неопределенный срок.

Недавно западные СМИ сообщали, что США совместно с союзниками обсуждают ограничение цен на нефть из РФ для того, чтобы “задушить российскую военную машину”. Они планируют создать союз покупателей, чтобы контролировать цены на российскую нефть.