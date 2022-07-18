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Факты / Мир / Росія

Семья убитого оккупанта, который “мухи не обидел”, засветила холодильник из Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Семья убитого оккупанта, который “мухи не обидел”, засветила холодильник из Украины

Семья убитого на войне в Украине российского оккупанта Ильи Василенко жалуется в сюжете на невыплату им обещанной компенсации. Причем на кадрах из их дома, в 4 500 км от Украины, есть, вероятно, краденый холодильник, на котором наклейка на украинском языке.

Это все можно увидеть и услышать в сюжете под названием Денег дали только на гроб и памятник, опубликованном накануне на YouTube-канале А поговорить?

В сюжете семья оккупанта жалуется, что им не выделили компенсацию от государства за смерть “бедного мальчика, никогда и никого не обидевшего”.

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Сам оккупант в Украине повоевал недолго и был уничтожен уже в начале марта. Но за этот короткий срок он наработал на собственный военный трофей – украденный у украинцев холодильник.

Интересно, что семья убитого российского военного живет в рабочем поселке Чунский в Иркутской области РФ – это Сибирь, недалеко от Монголии на юге.

Непосредственно об этом “героическом” поступке оккупанта в сюжете не вспоминают, но в одной из сцен на кухне его родственники открывают холодильник марки BEKО, и камера фиксирует наклейку на украинском языке: 2 роки. Повна гарантія!

Скриншот: А поговорить?

С первых дней полномасштабного вторжения в Украину российские войска отличились на захваченной территории массовым мародерством, воруя все: от унитазов и техники до собачьих будок и подержанного нижнего белья.

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Интересно, что в одном из перехваченных СБУ разговоров оккупантов стало известно, что разрешение на мародерство в Украине российским захватчикам дал лично президент РФ Владимир Путин.

Скриншот: А поговорить?

Источник: А поговорить?

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