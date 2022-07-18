Семья убитого оккупанта, который “мухи не обидел”, засветила холодильник из Украины

Июль, 18 в 14:46

Семья убитого на войне в Украине российского оккупанта Ильи Василенко жалуется в сюжете на невыплату им обещанной компенсации. Причем на кадрах из их дома, в 4 500 км от Украины, есть, вероятно, краденый холодильник, на котором наклейка на украинском языке.

Это все можно увидеть и услышать в сюжете под названием Денег дали только на гроб и памятник, опубликованном накануне на YouTube-канале А поговорить?

В сюжете семья оккупанта жалуется, что им не выделили компенсацию от государства за смерть “бедного мальчика, никогда и никого не обидевшего”.

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Сам оккупант в Украине повоевал недолго и был уничтожен уже в начале марта. Но за этот короткий срок он наработал на собственный военный трофей – украденный у украинцев холодильник.

Интересно, что семья убитого российского военного живет в рабочем поселке Чунский в Иркутской области РФ – это Сибирь, недалеко от Монголии на юге.

Непосредственно об этом “героическом” поступке оккупанта в сюжете не вспоминают, но в одной из сцен на кухне его родственники открывают холодильник марки BEKО, и камера фиксирует наклейку на украинском языке: 2 роки. Повна гарантія!

С первых дней полномасштабного вторжения в Украину российские войска отличились на захваченной территории массовым мародерством, воруя все: от унитазов и техники до собачьих будок и подержанного нижнего белья.

Интересно, что в одном из перехваченных СБУ разговоров оккупантов стало известно, что разрешение на мародерство в Украине российским захватчикам дал лично президент РФ Владимир Путин.

Скриншот: А поговорить?

Источник: А поговорить?