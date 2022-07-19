Июль, 19 в 19:40

Среди властей России почти все желают отстранения президента РФ Владимира Путина от власти, потому некоторые из властных групп позволяют таким персонажам, как террорист Игорь Гиркин (Стрелков), критиковать действия российского военного руководства в ходе войны в Украине.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал журналист-расследователь, руководитель агентства Bellingcat Христо Грозев.

— Надо подумать, с чьими словами совпадает эта позиция (позиция террориста Игоря Гиркина, который критикует российскую власть в контексте вторжения РФ в Украину, — Ред.) и реально ли эти слова полностью совпадают со словами партии войны внутри ГРУ, внутри военного министерства, людьми, которые несогласны со скоростью и плохим планированием этой войны. Внутри спецслужб (России, — Ред.) есть много “башен”, которые между собой ссорятся и спорят, — сказал он.

Христо Грозев утверждает, что у Игоря Гиркина есть покровители среди российских силовиков, которые не дают убрать его из медийного поля.

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По словам журналиста, внутри российских властей также несколько групп, среди которых есть те, кто выступает против войны, и те, кто поддерживает решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.

— Я думаю, что какая-то из этих “башен” возьмет верх. Вопрос здесь только — когда. Любая из них хочет, чтобы Путина все-таки не было, однако остается вопрос о том, какая из них выиграет, потому что… может быть не самый лучший вариант, если они назначат еще более помешанного на войне человека, — утверждает журналист.

По словам Христо Грозева, представители в разных группах российских властей убеждены в том, что в войне с Украиной России нужна победа, хотя взгляды на эту победу у разных групп разные.

Источник: Радіо НВ