Кто может заменить Путина после смерти — кандидаты

Июль, 20 в 18:09

О продолжающейся с начала полномасштабного вторжения серьезной борьбе за власть в Кремле уже неоднократно говорила украинская разведка, мол, там активно определяются с преемником Путина. Добавляют интриги и слухи о болезни и смерти русского диктатора.

Среди вероятных и обсуждаемых кандидатов: первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности и председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев.

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О том, кто из этих одиозных фигур и когда может потенциально заменить диктатора Путина, Факты ICTV пообщались с российским оппозиционером, депутатом Госдумы (до 2015 года) Ильей Пономаревым, который в 2014-м единственный проголосовал против аннексии Крыма, а ныне имеет украинское гражданство и живет Украине.

– Что сейчас происходит в Кремле, действительно упорная борьба за власть? Между кем?

– Есть большой клан Юрия Ковальчука, к которому принадлежат и господин Кириенко, и Шойгу, и Патрушев, и Бортников. Они сегодня очень влиятельные. Но есть определенное сочетание других кланов, пытающихся выбить этих.

Так всегда было, и Путину это очень нравится. Он считает, если есть такая конкуренция, значит, не будет никакого мятежа, потому что они не сплотятся, чтобы его сместить. Сейчас никто не настроен что-либо изменить.

Они конкурируют за путинское внимание, они конкурируют за то, чтобы он назначил их какими-то преемниками там в будущем. Но не изменить что-либо теперь.

– Законодательно, после смерти или внезапного исчезновения Путина кому передается власть?

– С точки зрения процедуры, если Путин исчезает, с ним что-то случается, заболел ли, то первый в очереди – это премьер-министр. Затем спикер Совета Федерации и за ним спикер Госдумы.

– После начала вторжения активизировался Медведев со своими абсолютно абсурдными, бестолковыми заявлениями. Какова его роль?

– Медведев всегда, когда перестает пить, появляется и что-то там пишет. А потом снова возвращается к бутылке.

Медведев все эти годы после своей отставки в 2012 году все время считает, что он может возвратиться на пост президента РФ.

Путин намекал ему, что, мол, ты у нас в таком резерве, сиди тихо, будь лояльным, и все может быть. Но вот появился Кириенко, и мы видим, как Ковальчук и весь этот клан его толкают.

И Медведев на 100% чувствует, что он уже лишний и не первый в этой очереди. И потому что-то там пишет периодически.

– Много разговоров о Патрушеве — секретаре Совета безопасности РФ. Вроде бы он очень доверенное лицо Путина. Многие называют его преемником.

– Патрушев имеет очень хорошие отношения с Ковальчуком, потому я и говорю, что это самый влиятельный клан. Они контролируют практически все силовые структуры – с ними армия, и с ними ФСБ.

И вообще Совбез – это такая очень влиятельная структура, и это неслучайно, что именно на Совбезе было объявлено решение о начале войны, о вторжении в Украину.

Патрушев — человек влиятельный, но не столь влиятельный, чтобы принимать какие-либо решения. Поэтому, когда мы слышим слухи, что преемником Путина будет сын Патрушева – все это слухи.

Я не считаю это вероятным. Во-первых, Путин не позволит так усилить одного человека. Во-вторых, эта кандидатура не решает главную проблему РФ – возобновление отношений с Западом.

И для этого нужен человек, который будет направлен на Запад, которого Запад будет видеть полулибералом, что это человек, с которым уже можно о чем-то договариваться.

– Кто это может быть? Кириенко?

– Кириенко — именно такой человек, он ученик Бориса Немцова, Борис продвигал его карьеру.

Он этакий нечужой человек для Запада. А сын Патрушева – это какой-то силовик. Нет, это не то.

– То есть есть вероятность, что при его руководстве режим может измениться?

– Нет, я считаю, это будет один из самых плохих вариантов, если останутся эти люди. Это как Гитлера заменить на Гиммлера. Он даже может обещать прекратить войну, но система все равно останется.

Если останется система, то война рано или поздно возобновится. Нельзя, чтобы Кириенко, Медведев или кто-либо из других остался у власти.

Здесь даже Гиркин будет лучше, потому что Гиркин будет разрушать систему, а потом можно будет разрушить самого Гиркина.

– Также много слухов о том, что российский бизнес недоволен санкциями, хочет избавиться от диктатора. Но пока все сидят молча. Почему до сих пор не активизировались российские элиты, чтобы изменить режим? Выходит, что они его поддерживают?



– Теоретически они готовы начать влиять на власть, но пока они просто не знают как. Куда им-то убежать сейчас, с кем договариваться.

Они готовы там даже покупать оружие для Украины, и критиковать Путина, говорить все, что на самом деле они думают об этой войне, но им тоже нужны определенные гарантии.

Они говорят, мы начнем, а нас потом будет ждать тюрьма. Нужно какое-нибудь убежище, защита понимания, что будет в будущем. Я считаю, что это ошибка.

Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы мы здесь, в Украине, и на Западе определились с этим. Потому что это, по моему мнению, такое огромное оружие, которое мы до сих пор не используем.