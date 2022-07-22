Июль, 21 в 23:10

Россия потеряла способность шпионить в Европе “наполовину” после высылки более 400 сотрудников российской разведки из городов Европы и ареста нескольких шпионов, работающих под глубоким прикрытием и выдающих себя за гражданских лиц.

Об этом заявил глава британской службы внешней разведки Ричард Мур в интервью журналистам на форуме по безопасности в Аспене, которого цитирует CNN.

Он заявил, что после вторжения России в Украину в феврале этого года европейские страны выслали “более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием” среди стран-членов НАТО.

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— И мы считаем, что в Великобритании это, вероятно, наполовину сократило их возможности вести свой бизнес по шпионажу в пользу России в Европе, — сказал Ричард Мур.

По его словам, в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько “нелегалов”, или российских шпионов, действующих под глубоким прикрытием и маскирующихся под обычных гражданских лиц.

Отвечая на вопрос о том, сделала ли война в Украине Россию “богатой мишенями средой” для вербовки потенциальных агентов Великобританией и ее союзниками, Мур сказал, что “мы надеемся”, что россияне, работающие в разведке и дипломатических службах, “задумаются над тем, что они наблюдают в Украине”, и решат “нанести ответный удар по системе”, как это сделали многие во время Пражской весны 1968 года.

При этом он добавил, что их “двери всегда открыты”.