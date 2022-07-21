Июль, 21 в 18:43

Россия проводит скрытую мобилизацию, чтобы восполнить значительные потери своих войск. Агрессор стягивает силы на полномасштабную войну против Украины тремя путями.

Об этом заявил сегодня на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По данным разведки, потери российской армии значительны, однако пока не критичны для агрессора. В то же время у оккупантов уже возникли проблемы с комплектованием подразделений.

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– По нашим оценкам, потери противника довольно значительны.., но они пока не критичны для РФ, потому что мобилизационный ресурс у них большой. Однако мы уже видим существующие проблемы. Прежде всего, это проблемы с комплектованием боевых подразделений батальонно-тактических групп, дефицитных специальностей: механики, водители, наводчики пушек, другие специфические специальности, требующие определенной подготовки, — объяснил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что в пунктах постоянной дислокации войск РФ уже не хватает личного состава, который сформировал бы полную батальонно-тактическую группу или батальон. А потому оккупанты формируют смешанные батальоны, в состав которых входят военные из разных частей.

Кроме того, РФ с мая начала активно использовать скрытую мобилизацию. Агрессор осуществляет ее тремя путями:

1. С помощью созданного два года тому назад так называемого боевого армейского резерва – БАРС.

– Сейчас за счет этого БАРСа комплектуются в основном стрелковые батальоны, которые направляются на территорию Украины. У нас есть четкие свидетельства пленных, которые рассказали, как происходит этот процесс. Он очень простой: нет никаких медкомиссий, других процедур. Ты идешь в военкомат, сдаешь документы, подписываешь контракт от двух месяцев и больше, и тебя отправляют на фронт, – отметил Скибицкий.

2. Создание так называемых патриотических батальонов по национальному принципу. По словам Скибицкого, Кремль дал указание создать подобные батальоны во всех федеральных образованиях РФ, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии.

– То есть каждая федеральная единица должна сформировать такой стрелковый батальон численностью 500-600 человек, которые будут использоваться для боевых действий, — уточнил представитель ГУР.

3. Набор наемников, в частности в странах Ближнего Востока (таких как Сирия).

– Элемент, который сейчас появился – это наемничество, прежде всего иностранных граждан, которых РФ уже привлекает к боевым действиям… Это противоречит международным конвенциям, — заявил Скибицкий.

Он также объяснил, что РФ негласно стягивает силы на войну, поскольку открытая всеобщая мобилизация может быть проведена только в случае объявления войны.

– Она может быть объявлена, если будет объявлена война. На сегодня РФ такое не осуществляет. Если объявить полную мобилизацию, войну, это признать поражение, невыполнение тех планов, которые были поставлены на проведение так называемой специальной военной операции. Значит, они не добились того, что хотели сделать своим блицкригом, — подчеркнул Скибицкий.

По информации Генерального штаба ВСУ, за последние сутки РФ потеряла еще 100 военных, а с начала полномасштабного вторжения в Украину – около 38 850 солдат.

Источник: Media Center Ukraine