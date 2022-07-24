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Факты / Мир / Росія

Вода сносит автомобили, есть жертвы: в Сочи вышла из берегов река

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Вода сносит автомобили, есть жертвы: в Сочи вышла из берегов река

В Хостинском районе Сочи из-за ливня, что не утихал длительное время, вышла из берегов река Бзугу.

Потоки воды сносили автомобили. Люди не могли выйти из автобусов.

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В городе – проблемы с электричеством.

О прекращении ливня в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщили в полпервого ночи 24 июля.

Там заявили, что вода поднялась, потому что на улице Донской нет ливневой канализации.

Сейчас вода сходит в реку Сочинка. Остаются локальные подтопленные участки.

Подтверждена гибель одного человека.

Ночью спасатели откачивали воду из подвального помещения станции скорой помощи на ул. Гагарина, расчищали завалы и устраняли последствия.

Источник: МЧС России

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