Вода сносит автомобили, есть жертвы: в Сочи вышла из берегов река
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В Хостинском районе Сочи из-за ливня, что не утихал длительное время, вышла из берегов река Бзугу.
Потоки воды сносили автомобили. Люди не могли выйти из автобусов.
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В городе – проблемы с электричеством.
О прекращении ливня в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщили в полпервого ночи 24 июля.
Там заявили, что вода поднялась, потому что на улице Донской нет ливневой канализации.
Сейчас вода сходит в реку Сочинка. Остаются локальные подтопленные участки.
Подтверждена гибель одного человека.
Ночью спасатели откачивали воду из подвального помещения станции скорой помощи на ул. Гагарина, расчищали завалы и устраняли последствия.
Источник: МЧС России