Июль, 25 в 12:47

Семья любовницы президента РФ Алины Кабаевой разбогатела благодаря друзьям Владимира Путина, которые ее спонсируют.

Об этом в эфире телемарафона Freedom рассказал сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Руслан Шаведдинов.

— Семейство Алины Кабаевой стало сказочно богатым, потому что друзья Владимира Путина, которые с ним росли, занимались в одной секции дзюдо, являются “держателями” его денег. И когда нужно – он просит купить что-то для своих любимых женщин. Эти же люди, которые спонсируют семейство Кабаевых, покупали недвижимость для Светланы Кривоногих, еще одной любовницы Владимира Путина. Это самая стандартная схема, которая только существует. Держатели путинских денег одаривают путинских женщин недвижимостью, активами, собственностью во всем мире, – рассказал он.

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По словам сотрудника Фонда по борьбе с коррупцией, Путин назвал свою самую дорогую яхту в честь Кабаевой.

— Путин на старости лет стал уже немножко таким сентиментальным по отношению к своим любимым женщинам. Свою дорогую яхту он назвал в честь любимой. Шахерезада – это прозвище Алины Кабаевой в спортивные годы, – рассказал он.

Шаведдинов добавил, что есть много “мелких хитростей”, которые Путин использует для спонсирования своих любовниц.

К слову, Кабаева работает на высоком посту в компании друга президента РФ, где официально получает десятки миллионов рублей в месяц.

Напомним, что после полномасштабного вторжения российской армии в Украину против Алины Кабаевой ввели санкции несколько стран. Среди них – Великобритания, Канада и Австралия.