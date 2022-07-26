Июль, 26 в 12:08

Для участия в войне Россия пытается набрать наемников из числа граждан государств Центральной Азии, заключенных и отдаленных регионов.

По данным Главного управления разведки Минобороны, в РФ активно разворачивается кампания под лозунгом “от каждого субъекта федерации по батальону”.

Для поощрения жителей предлагается высокая зарплата и возможность получить российское гражданство.

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— Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону “добровольцев” для участия в войне против Украины. Власти Москвы формируют так называемый “мэровский полк”, в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждане стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан), — говорится в сообщении.

Также в ГУР МО отметили, что Россия меняет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, росгвардию и “ЛДНР”.

— Фиксируются случаи принуждения к подписанию “контрактов” в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях, — сообщили в разведке.

Также в РФ приступили к работе с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет.

Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, ​​которые срочно снимают с длительного хранения.

Фото: Главное управление разведки