Июль, 29 в 10:36

В российской Брянской области утром 29 июля прогремели взрывы в районе воинской части.

Об этом сообщили нардеп Алексей Гончаренко и местные Telegram-каналы.

– В Брянск подвезли хлопок на воинскую часть с составом БК. Взрывы с ночи и сейчас продолжаются, – отметил Гончаренко.

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Как сообщают местные Telegram-каналы, “прилет” был на территорию воинской части в селе Климово. А также по селам Курковичи и Клинцы.

Пишут о не менее десяти прилетов. Местные жители отмечали, что со стороны воинских частей армии России видны клубы дыма.

Отметим, что от границы Украины до Клинцев – не менее 43 км.

По данным из открытых источников, в селе Климово Брянской области расположена российская военная часть 47144, а именно – Центральная база средств связи. Также известно, что на территории ВЧ с советских времен действовал военный аэродром.

Недавно в Генштабе сообщили, что Россия удерживает свои подразделения в Брянской и Курской областях для сковывания действий ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

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