Россия намерена “полностью стереть Украину с карты мира” — посол США в ООН

Июль, 30 в 17:49

Россия намерена демонтировать Украину и “полностью стереть ее с карты мира”. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, появляется все больше признаков, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских областей, а также южных Херсонской и Запорожской областей “с целью проведения фиктивных референдумов” или указов о присоединении к России.

Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров “даже заявил, что это военная цель России”.

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Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что “непрерывная накачка” оружия США и НАТО в вооруженные силы Украины лишь “продолжила агонию режима в Киеве, продлевая конфликт и увеличивая потери”.

Напомним, во время телефонного разговора Блинкен предостерег Лаврова от попыток РФ аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии и это повлечет за собой дополнительные значительные санкции.

После этого госсекретарь США сообщил о выводах своего разговора министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.