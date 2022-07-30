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Факты / Мир / Росія

Россия чувствует гнев погоды: в городе Чита ввели режим чрезвычайной ситуации

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия чувствует гнев погоды: в городе Чита ввели режим чрезвычайной ситуации
Фото: Факты ICTV

В российском городе Чита ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка (значительного повышения водности реки). Вода из местной реки разлилась после дождей, затопив целый ряд городских улиц и рядом расположенных дачных поселков.

По данным иностранных изданий, после нашествия саранчи в Краснодарском крае, ливни в Сочи, урагана в Москве, так называемый “гнев погоды” почувствовали и жители Читы.

Очевидцы опубликовали видео с затопленных улиц. На записях можно заметить, что люди передвигаются по городу на надувных лодках. Местным жителям приходится буквально “плавать”, чтобы перейти с одной улицы на другую.

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