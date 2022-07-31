Конгресс США разработает критерии для признания РФ спонсором терроризма — Госдеп
Конгресс США разработает критерии признания России государством, спонсирующим терроризм.
Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан в эфире телеканала FreeДом.
— Когда речь идет о контртерроризме, как сказал госсекретарь Блинкен, существуют определенные критерии, и нам нужно придерживаться этих критериев, чтобы признать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии, – отметила она.
Калан утверждает, что признание России спонсором терроризма не сильно повлияет на действующие против нее санкции.
– И, как сказал Блинкен, если РФ признают спонсором терроризма, это не сильно изменит санкции против нее. Потому что уже существующие санкции похожи на те, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма, — добавила представитель Госдепа.
Напомним, что недавно Сенат США единогласно одобрил необязательную резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к “смерти бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей”.
Фото: скриншот из эфира FreeДом