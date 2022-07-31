Июль, 31 в 8:55

Санкции, которые ввели против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, оказали катастрофическое влияние на ее экономику.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное профессором Йельского университета Джеффри Сонненфельд вместе с командой исследователей на основе изучения статистики РФ, данных торговых партнеров России, данных о перевозке и других источников.

По словам исследователей, в РФ заканчиваются деньги, страна теряет позиции на рынке энергоресурсов, а бизнес и состоятельные россияне покидают страну.

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Так, более тысячи компаний объявили о выходе из России с февраля. Это ставит под удар 40% российской экономики. Инвестиции этих компаний составляли более $600 млрд., а количество рабочих мест, которые они создали, превышает 5 млн.

Исследователи также отметили, что для России очень важна торговля энергоресурсами, ведь почти 60% поступлений российского бюджета зависят от их продажи.

Поставки российского газа в Европу упали до рекордно малых значений за пять месяцев, а возможность увеличения поставок на восток, как это декларирует президент РФ Владимир Путин, ограничена из-за отсутствия инфраструктуры.

Кроме того, у страны-агрессора заканчиваются деньги, ведь Россия теряет денежные резервы, к которым имеет доступ, чрезвычайными темпами. Из около $600 млрд золотовалютных резервов страны, почти $300 млрд заблокированы за границей. Со времени полномасштабной агрессии резервы уменьшились на $75 млрд.

За период с начала агрессии, резко (свыше 20%) упала розничная торговля и потребление по сравнению с этим же периодом прошлого года. Ученые сослались на данные Сбербанка, а также интернет-продажи Yahoo.

В исследовании напомнили, что после вторжения России в Украину десятки стран последовательно проводят политику санкций в отношении России. Путин признает влияние санкций на экономику, заявив о необходимости учитывать риски.

Ученые также раскритиковали своих коллег за слишком оптимистичные прогнозы по России, которые базируются на российских данных. Они подчеркнули, что периодически публикуемая РФ статистика — неполная и содержит в основном лишь положительные данные, в то время как негативные отвергаются.