Август, 01 в 19:44

Дезинтеграционные процессы в России (то есть процессы распада) могут начаться, если агрессор потерпит ощутимое поражение в полномасштабной войне против Украины.

Такое мнение выразил в одном из интервью народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

– Дезинтеграционные процессы в России могут произойти только в случае ощутимого военного поражения. Очень хотелось бы, чтобы это произошло, но на сегодняшний день объективных причин об этом говорить нет, — отметил он.

Рахманин считает, что курс России кардинально не изменится даже в случае смерти кремлевского диктатора Владимира Путина. В то же время, нардеп прогнозирует, что когда Путина не станет, в РФ начнется борьба за власть между так называемыми местными “элитами”.

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– Россия такая, потому что у нее такой президент. С другой стороны – президент у нее такой, какая и страна, на такого президента есть запрос, иначе он бы так долго не был президентом. Но если Путина не будет, то кто бы ни рассматривался в его преемники, в России начнется борьба за власть. И центр принятия решений станет вынужденно коллективным, – заявил он.

По его словам, сегодня в РФ нет фигуры, которую бы российское население и псевдоэлиты единодушно воспринимали как равноценную замену Путину.

Согласно прогнозу Рахманина, при формировании новой системы власти в РФ после смерти Путина Москва прекратит активные наступательные действия, возможно, станет “более сговорчивой”, однако будет оставаться агрессором и опасным соседом для Украины.

– Теоретически люди, которым как минимум не нравится война, в РФ есть, я бы не сказал, что их много, но они есть. При конкретном Путине они опасаются эти мысли выражать. При абстрактном любом, кто придет на его место, даже условные Патрушев или Шойгу, шансов на то, что они по крайней мере постараются организовывать какие-то протесты, гораздо больше. Смена власти – это всегда шанс, даже если речь идет о человеке такого же дьявольского нрава, как Путин. Но любой, кто будет на месте Путина, будет слабее Путина, это совершенно очевидно, — добавил нардеп.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что в ближайшие годы начнется распад России на несколько стран.