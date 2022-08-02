Август, 01 в 22:38

Россия должна выполнять свои обязательства по контролю над ядерными вооружениями.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он обвинил Москву в безрассудном, опасном бряцании ядерным оружием в рамках ее войны в Украине.

Блинкен отметил важность избежания ядерной войны и гонки вооружений.

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Еще в январе 2022 года пять ядерных государств — Китай, Россия, Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением о поддержке договора о нераспространении ядерного оружия и взаимном ненацелении ракет.

— Уже в следующем месяце РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, и она принимает участие в безрассудном, опасном бряцании ядерным оружием, а ее президент предупреждает, что те, кто поддерживает самооборону Украины, рискуют последствиями, которые вы никогда не видели за всю историю, — говорит. Блинкен.

Блинкен сказал, что война России в Украине – это нарушение Устава ООН, основанного на правилах международного порядка и Будапештского меморандума, соглашения 1994 года, согласно которому Россия обязалась уважать суверенитет Украины, а Киев согласился отказаться от своего арсенала ядерного оружия.

Он также напомнил, что РФ захватила Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине – крупнейшую подобную станцию ​​во всей Европе.

Госсекретарь добавил, что оккупанты используют ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев, зная, что они не могут и не будут стрелять в ответ, поскольку могут случайно попасть в реактор или высокорадиоактивные отходы в хранилище.

Кроме того, на сайте Белого дома сообщили, что Байден хочет обсудить с Россией новую систему контроля ядерного оружия.