Аналитик рассказал, каким оружием на самом деле воюет Россия

Август, 02 в 8:12

Россия преимущественно использует устаревшую военную технику, которой 20, а иногда даже 40 лет.

Об этом заявил австрийский военный аналитик Том Купер.

— Если сравнить оружие России с оружием Запада, то оно всегда, как из прошлого, потому что США стремятся создать оружие, которое будет эффективно и через 20-30 и 50 лет. Россияне же всегда пытаются похитить информацию об современном американском оружие и понять, как на него реагировать и контратаковать. А это значит, что российские военные всегда назад позади продвинутой техники, — говорит аналитик.

Также он отметил, что с 60-х годов Россия не имеет необходимого оборудования производить сверхтехнологичное оружие, поэтому занимается импортом или контрабандой нужных элементов.

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— И это опять-таки означает выработать более технологичное оружие, чем Запад они не могут. Россияне занимаются промышленным шпионажем, чтобы улучшить свое оружие, то есть обычное оружие России из позапрошлого поколения, а одно поколение это 20 лет. И они такие думают, что если у американцев есть гаубицы с дальностью поражения на 30 км, мы сделаем дальность поражения на 40. И плевать россиянам, что их гаубицы не столь высокоточные, как западные, — сообщает Купер.

Кроме того, по его словам, Россия полагается на сложную логистику.

— Ты везешь оружие в Россию поездом, потом грузовик везет все на поле боя, затем солдаты физически распаковывают ящики с боеприпасами и потом физически солдат должен донести боеприпасы до оружия, — рассказывает эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия должна продемонстрировать готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами Америки.

Фото: Минобороны РФ