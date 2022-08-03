Август, 03 в 19:20

Одним из нарративов в современной российской пропаганде является склонение Украины к переговорам.

Об этом на своем Telegram-канале сообщает Центр противодействующей дезинформации.

Специалисты отмечают, что в последнее время Россия активно использует иностранных политиков и пытается навязать миру мнение, что оно согласно на мирные переговоры с Украиной.

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— Ссылаясь на заявление супруги президента Ирландии, кремлевские медиа пишут, что “конфликт в Украине будет продолжаться, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении огня, — приводит один из примеров ЦПД.

В то же время, российское руководство через бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера пытается известить западное общество, что Россия готова сесть за стол переговоров, отмечают специалисты по противодействию дезинформации.

– Такие манипуляции с заявлениями отдельных спикеров – элемент информационно-психологической операции России, цель которой – создать вокруг РФ имидж миролюбивой страны, – пояснили эксперты.

По данным ЦПД, государство-агрессор продолжает дезинформировать о склонности к миру, подчеркивая подписание мирного соглашения о вывозе заблокированного украинского зерна.

В то же время, со стороны РФ не прекращаются обстрелы населенных пунктов Украины и убийство мирного населения.

Ранее бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, не скрывающий своих связей с Кремлем, заявил, что на прошлой неделе, во время “отпуска” в Москве, встретился с Владимиром Путиным, во время чего тот рассказал экс-канцлеру, что Россия вроде бы хочет достичь переговорного решения по войне в Украине.

На это отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, если в Кремле хотят диалога, то мяч на их поле, но сначала должно наступить прекращение огня и отвод войск, а уже потом – конструктивная беседа.

Источник: ЦПД