РФ прикрыла мосты под Херсоном радиолокационными отражателями – британская разведка

Август, 04 в 11:52

Британские разведчики считают, что РФ разместила у мостов под Херсоном радиолокационные отражатели, чтобы скрыть их от дальнейших ударов ВСУ.

– Российские войска почти наверняка расположили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденных Антоновского и железнодорожного мостов, которые оба пересекают реку Днепр под Херсоном, – сообщает разведка Минобороны Великобритании в обзоре ситуации в Украине 4 августа.

Они также допускают, что это оборудование Россия использует, чтобы “скрыть мост от радиолокационных изображений с синтетической апертурой и возможного оборудования для наведения ракет”.

– Это подчеркивает угрозу, которую чувствует Россия из-за увеличения радиуса действия и точности поставляемых с Запада систем, – отмечает британская разведка.

Аналитики констатируют, что украинская армия продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары по опорным пунктам ВС РФ, скоплению личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 4 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LBIdEpruIS ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/h2evLmcLBq — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 4, 2022

Накануне ВСУ уничтожили в Херсонской области два склада РФ с боеприпасами в Чернобаевке и Бериславе, а также ликвидировали 19 российских военных, мобильную станцию ​​спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс и два автомобиля.