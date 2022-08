РФ прикрыла мосты под Херсоном радиолокационными отражателями – британская разведка

Британские разведчики считают, что РФ разместила у мостов под Херсоном радиолокационные отражатели, чтобы скрыть их от дальнейших ударов ВСУ.

Они также допускают, что это оборудование Россия использует, чтобы “скрыть мост от радиолокационных изображений с синтетической апертурой и возможного оборудования для наведения ракет”.

Аналитики констатируют, что украинская армия продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары по опорным пунктам ВС РФ, скоплению личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 4 August 2022

