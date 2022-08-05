Не смогла слушать: министр Австралии ушла во время выступления Лаврова

Август, 05 в 12:50

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг не смогла спокойно слушать попытки министра МИД РФ Сергея Лаврова оправдать убийства украинцев и поэтому ушла прямо во время его выступления.

Это произошло на саммите стран Восточной Азии в Камбодже.

Отмечается, что это не был заранее запланированный протест Вонга.

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— Министр Вонг не мог смотреть на попытку г-на Лаврова оправдать убийство невинных украинцев, — сказал представитель.

В прошлом месяце на G20 в Индонезии Вонг заявил, что агрессию России “нельзя ни нормализовать, ни свести к минимуму”.

— Неспровоцированное, неоправданное и незаконное вторжение России в Украину является не только причиной неисчислимых человеческих жертв и ущерба. Это не только основная причина глобального кризиса в области энергетики и продовольственной безопасности, который наносит ущерб нашей экономике и подталкивает миллионы людей в мире к острой нехватке продовольствия. Это также серьезное нарушение доверия. И все страны должны призвать к ответу за это нарушение, иначе цена будет возложена на всех нас, — заявила Вонг.

Источник: The Guardian