Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Разведка Британии рассказала, сколько российских генералов погибли на войне в Украине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Разведка Британии рассказала, сколько российских генералов погибли на войне в Украине
Фото: Depositphotos

Полномасштабное военное вторжение России в Украину дорого обошлось военному руководству РФ, так как привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Отмечается, что своих должностей лишились командующие Восточным и Западным военными округами.

Сейчас смотрят

Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года. Отмечается, что его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Читайте
В июне Москва отстранила от должностей нескольких ключевых генералов – британская разведка

Генерал Александр Дворников был отстранен после того, как он получил общее командование “спецоперацией” в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

В разведке отмечают, что за время полномасштабной войны в Украине были убиты не менее 10 российских генералов.

Источник: UK Ministry of Defence

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка