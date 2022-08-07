Август, 07 в 10:04

Полномасштабное военное вторжение России в Украину дорого обошлось военному руководству РФ, так как привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Отмечается, что своих должностей лишились командующие Восточным и Западным военными округами.

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Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года. Отмечается, что его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Генерал Александр Дворников был отстранен после того, как он получил общее командование “спецоперацией” в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

В разведке отмечают, что за время полномасштабной войны в Украине были убиты не менее 10 российских генералов.

Источник: UK Ministry of Defence