Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

РФ запретила США инспектировать свое ядерное оружие

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ запретила США инспектировать свое ядерное оружие
Фото: Pixabay

Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекции свои объекты по договору о стратегических наступательных вооружениях. Речь идет о ядерном оружии.

Об этом сообщает МИД РФ.

В российском ведомстве объясняют свои действия пунктом 5 раздела I главы пятой протокола к договору о СНВ (стратегических наступательных вооружениях).

Сейчас смотрят

— Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории, — говорится в заявлении МИД РФ.

В МИДе уверяют, что решение временное.

Договор, заключенный между Россией и США, предусматривает сокращение арсеналов ядерного вооружения. Договоренность существует с 1991 года. Путин продлил срок договора до 2026 года.

В мае сообщалось, что страны Запада сомневаются в готовности Кремля применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Читайте
В ядерной войне не будет победителей: пять ядерных государств выступили с заявлением

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка