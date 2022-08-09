Август, 08 в 21:47

Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекции свои объекты по договору о стратегических наступательных вооружениях. Речь идет о ядерном оружии.

Об этом сообщает МИД РФ.

В российском ведомстве объясняют свои действия пунктом 5 раздела I главы пятой протокола к договору о СНВ (стратегических наступательных вооружениях).

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— Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории, — говорится в заявлении МИД РФ.

В МИДе уверяют, что решение временное.

Договор, заключенный между Россией и США, предусматривает сокращение арсеналов ядерного вооружения. Договоренность существует с 1991 года. Путин продлил срок договора до 2026 года.

В мае сообщалось, что страны Запада сомневаются в готовности Кремля применить тактическое ядерное оружие в Украине.