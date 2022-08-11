Август, 11 в 18:05

Россия за время войны в Украине потеряла две эскадрильи новейших самолетов Су-35. Оккупанты считают, что этим истребителям нет аналогов в мире.

Об этом на брифинге Media Center Ukraine сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, генерал Алексей Громов.

По его словам, из-за потерь новейших истребителей, российское командование планирует привлекать к боевым задачам устаревшие бомбардировщики Су-24М.

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– За последнюю неделю силы ПВО Украины уничтожили 27 воздушных целей противника. В связи со значительными потерями авиационной техники, командование оккупантов рассматривает вариант привлечения устаревших бомбардировщиков – Су-24М, которые в течение 2005-2018 годов вывели из боевого состава агрессора, – сказал Громов.

В Генеральном штабе рассказали об опыте Китая в эксплуатации российских многоцелевых истребителей Су-35. Так, из 24 единиц, которые РФ поставила Пекину, исправны были только девять. Это говорит о достаточно низкой эффективности и ненадежности этой техники.

Больше всего во время эксплуатации отказывали бортовые системы.

– Самолеты Су-35 также показали низкий уровень “живучести”. За время полномасштабной военной агрессии оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов, это около 24 единиц, — отметил генерал Алексей Громов.

Отметим, что в военно-воздушных силах эскадрилья, как правило, насчитывает от 12 до 24 самолетов.

19 июля сообщалось, что в Херсонской области в районе Новой Каховки украинские военные сбили российский истребитель.

21 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских самолета – Су-34 и Су-35, – а также сбили беспилотник российских захватчиков.

25 апреля оккупационные войска потеряли три самолета – Су-34, Су-35, Су-30.