Август, 11 в 10:16

В Подмосковье в ночь с 10 на 11 августа горела одна из воинских частей. Там сейчас проходят службу срочники.

Огонь вспыхнул на территории городского округа Долгопрудный. По информации МЧС, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.

Telegram-канал Baza сообщил, что вспыхнуло деревянное здание на территории городского округа Долгопрудный, где находилась казарма. В здании были срочники и персонал. По предварительным данным, всех эвакуировали.

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Сейчас огонь локализован. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за чего возник пожар, неизвестно. Но огонь тушили 37 спасателей, было задействовано девять единиц спецтехники.

Это уже не первый пожар в России на территории военного объекта. Так, недавно в Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег здание Росгвардии.

В помещение он забежал с канистрой бензина, разлил его и поджег. Затем, быстро выскочив из здания, убежал.

Фото: Подслушано Долгопрудный