Вспыхнула казарма: в Долгопрудном в Подмосковье горела военная часть
В Подмосковье в ночь с 10 на 11 августа горела одна из воинских частей. Там сейчас проходят службу срочники.
Огонь вспыхнул на территории городского округа Долгопрудный. По информации МЧС, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.
Telegram-канал Baza сообщил, что вспыхнуло деревянное здание на территории городского округа Долгопрудный, где находилась казарма. В здании были срочники и персонал. По предварительным данным, всех эвакуировали.
Сейчас огонь локализован. Информации о пострадавших пока нет.
Из-за чего возник пожар, неизвестно. Но огонь тушили 37 спасателей, было задействовано девять единиц спецтехники.
Это уже не первый пожар в России на территории военного объекта. Так, недавно в Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег здание Росгвардии.
В помещение он забежал с канистрой бензина, разлил его и поджег. Затем, быстро выскочив из здания, убежал.
Фото: Подслушано Долгопрудный