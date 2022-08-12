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Факты / Мир / Росія

Россия проводит скрытую мобилизацию на оборонных предприятиях – ГУР

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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В России начали проводить скрытые мероприятия так называемой “промышленной мобилизации” компаний и предприятий оборонного сектора.

С начала августа в компании Ростех введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и большей части рабочего персонала.

В некоторых компаниях, входящих в состав Ростех, перенос отпусков на неопределенный срок касается 100% работников.

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Также военно-промышленная комиссия РФ, возглавляемая Владимиром Путиным, готовит изменения к программе гособоронного заказа РФ на 2022 год, которые предусматривают увеличение расходов на 600-700 млрд рублей. Утверждение перемен ожидается в начале сентября.

— Цель скрытой “промышленной мобилизации” – обеспечение ведения боевых действий на территории Украины. При этом уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях РФ. Отмена отпусков также связана с попыткой полностью контролировать передвижение персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ, — говорится в сообщении ГУР.

В состав государственной компании Ростех входит более 800 компаний и предприятий разных отраслей производства. Портфель корпорации содержит до 40% всего объема гособоронного заказа и приоритетные гражданские программы.

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Источник: ГУР Министерства обороны Украины

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