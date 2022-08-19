Август, 19 в 18:49

Украинские журналисты-расследователи установили, что российский генерал-майор Валерий Васильев, в задачи которого входит оккупация и удержание Энергодара и Запорожской АЭС, расположил в машинном зале атомной станции военную технику, в частности ракетные системы залпового огня Град.

Об этом пишут InformNapalm совместно с командой OSINT Бджолы.

Опубликованы дополнительные данные, отображающие послужной список, биографию и другую персональную информацию на начальника войск РХБЗ ВС России генерал-майора Валерия Васильева.

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По данным команды Бджолы, полное имя высокопоставленного оккупанта — Васильев Валерий Васильевич. Родился 21 января 1971 года. Паспорт: серия 6515, номер 162159, выдан Отделом УФМС России по Свердловской обл. в Кировском районе г. Екатеринбурга 29.01.2016.

Адрес регистрации: Свердловская обл, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, дом 71. Однако и у генерала Васильева, и у его супруги в прописке указан штаб Министерства обороны РФ Центрального военного округа. Так происходит с большинством высокопоставленных военных в России, отмечают расследователи.

Из публикации следует, что к российскому генералу Васильеву во время оккупации ЗАЭС регулярно привозят проституток, что тот пытается скрыть от своей жены.

Кроме того, Бджолы установили, что военная часть, в которой Васильев входит в высшее руководство, регулярно допускает так называемую дедовщину, то есть издевательство уже частично отслуживших солдатов над новоприбывшими срочниками.

Расследователи смогли также установить, что Валерий Васильев запускает экипажи и установки Град после стрельбы по Никополю в машинный зал первого энергоблока Запорожской АЭС. Из-за подобных действий автор публикации неоднократно называет российского высокопоставленного военного “ядерным террористом”.

— Такая вот эффективная контрбатарейная борьба от генерала Васильева. Быстро и безопасно, — комментирует сотрудник команды Бджолы.

Командой InformNapalm было также опубликовано видео с атомной станции. На ней можно увидеть здание, похожее на машинный зал энергоблока Запорожской АЭС, посреди которого стоит техника с российскими метками Z.

— Там в машзале есть какой-то контур с очень горючим маслом. Если искра или огонь с самой надежной скрепной техники, не дай Бог, перебросится на то масло, пожарным машинам на место не добраться. Можно и не спешить, — пишут расследователи.

Опубликованы также видео обстрелов жилых районов поселков на другой стороне Каховского водохранилища, которые, по данным, были осуществлены по приказу Валерия Васильева.

Команда OSINT Бджолы также смогла установить по семейным фотоархивам супруги генерал-майора автомобили в имуществе высокопоставленного оккупанта и их номера, которые поддаются верификации.

Расследователи заключат, что российский начальник РХБЗ ВС России Васильев подвергает серьезной опасности большие территории вокруг Запорожской АЭС, пренебрегая базовыми принципами безопасности.

Источники: InformNapalm, Генерал СБУ

Фото: Irakli Komaxidze, Генерал СБУ