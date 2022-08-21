Август, 21 в 17:59

Российские спецслужбы могли организовать подрыв автомобиля с дочерью Александра Дугина, чтобы отвлечь внимание от своих неудач в Крыму.

Об этом в эфире Радио НВ заявил исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

— Сейчас мало подробностей, но мне кажется, что это стремление спецслужб России переключить внимание со своих поражений на этот террористический акт. Это акт устрашения, но кого и для чего – вопрос остается открытым. Неоднократно российские спецслужбы совершали так называемые операции под чужим флагом. То есть, совершая акты насилия и террора, делали вид, что это совершил кто-то другой. Я не исключаю, что этот случай попытаются повесить на украинские, американские или британские спецслужбы, – сказал он.

К тому же, спекулируя на теме этого террористического акта, в стране-агрессоре попытаются мобилизовать ярых сторонников “русского мира” для участия в войне против Украины.

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Бурковский напомнил, как в 1999 году ФСБ взорвали дома в Волгодонске, Москве и Буйнакске, чтобы создать повод для “контртеррористической операции” в Чечне.

— Так и сейчас это может быть использовано как один из элементов для информационной подготовки каких-то жестких действий против Украины, — добавил Петр Бурковский.

В ночь на 21 августа стало известно, что под Москвой был взорван джип с Дарьей Дугиной – дочерью российского философа и идеолога рашизма Александра Дугина.

От автомобиля почти ничего не осталось, 29-летняя журналистка и политология погибла на месте.

После гибели дочери Дарьи идеолог рашизма Александр Дугин попал в больницу. Предварительно он должен был ехать с ней в одном автомобиле, однако в последний момент якобы сел в другую машину.

Российский политолог Сергей Марков сообщил, что Дугин был госпитализирован после того, как он побывал на месте гибели дочери.