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Факты / Мир / Росія

Идеолог рашизма Дугин попал в больницу после подрыва авто с его дочерью

Валентина Летяк, редактор ленты
Идеолог рашизма Дугин попал в больницу после подрыва авто с его дочерью

После гибели дочери Дарьи идеолог рашизма Александр Дугин попал в больницу. Предварительно он должен был ехать с ней в одном автомобиле, однако в последний момент якобы сел в другую машину.

Российский политолог Сергей Марков сообщил, что Дугин был госпитализирован после того, как он побывал на месте гибели дочери.

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В ночь на 21 августа под Москвой был взорван джип с Дарьей Дугиной – дочерью российского философа и идеолога рашизма Александра Дугина.

От автомобиля почти ничего не осталось, 29-летняя журналистка и политолог погибла на месте.

По данным росСМИ, Дарья Дугина возвращалась с фестиваля Традиция. Вместе с ней в машине должен был ехать ее отец Александр Дугин. Однако в последний момент он якобы сел в другой автомобиль.

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