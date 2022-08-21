Август, 21 в 13:44

Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, недовольны тем, что силы армии РФ привлекают к церемониальным мероприятиям на фоне значительных потерь в войне против Украины.

В частности, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, россияне не считают целесообразным танковый биатлон, что стал громкой кульминацией традиционных российских армейских игр на прошлой неделе под Москвой.

В оборонном ведомстве добавляют, что не оценил мероприятия Кремля и бывший так называемый министр обороны “ДНР” Игорь Гиркин, который все чаще критикует то, как Россия воюет против Украины.

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Британские разведчики обратили внимание, что 19 августа Гиркин обнародовал неохотно восторженную критику поведения президента Владимира Зеленского во время войны.

Тем временем бывший главарь террористов упрекнул, что в России “в конце шестого месяца войны по-прежнему играют в танковый биатлон и проводят фестивали военных оркестров”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence