Ru-пропаганда создает вымышленные миры: Подоляк о “причастности” украинки к убийству Дугиной
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление ФСБ РФ, в котором обвиняют украинку в убийстве дочери идеолога “русского мира” Александра Дугина.
Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте.
— Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной “назначены” украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку Правого сектора или эстонскую визу. Жабы и змеи российских спецслужб начали внутривидовую борьбу, – написал Михаил Подоляк.
Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної «призначено» українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку «Правого сектора» чи «естонську візу». Жаби й гадюки ???????? спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу.Сейчас смотрят
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 22, 2022
Напомним, что автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Девушка погибла. Позже российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что к подрыву машины причастна Национальная республиканская армия.
Российская ФСБ заявила, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы.
Исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский считает, что российские спецслужбы могли организовать подрыв автомобиля с дочерью Александра Дугина, чтобы отвлечь внимание от своих неудач в Крыму.