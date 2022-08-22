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Факты / Мир / Росія

Ru-пропаганда создает вымышленные миры: Подоляк о “причастности” украинки к убийству Дугиной

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ru-пропаганда создает вымышленные миры: Подоляк о “причастности” украинки к убийству Дугиной

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление ФСБ РФ, в котором обвиняют украинку в убийстве дочери идеолога “русского мира” Александра Дугина.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте.

— Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной “назначены” украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку Правого сектора или эстонскую визу. Жабы и змеи российских спецслужб начали внутривидовую борьбу, – написал Михаил Подоляк.

Напомним, что автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Девушка погибла. Позже российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что к подрыву машины причастна Национальная республиканская армия.

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Российская ФСБ заявила, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы.

Исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский считает, что российские спецслужбы могли организовать подрыв автомобиля с дочерью Александра Дугина, чтобы отвлечь внимание от своих неудач в Крыму.

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