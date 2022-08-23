Август, 22 в 22:32

США не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По его словам, США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или тех, чьи права могут нарушаться.

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США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых для нарушений прав человека. Нам также было важно провести черту между действиями российского правительства, его политикой в ​​Украине и народом России, — говорится в заявлении официального представителя.

Он также напомнил, что с 24 февраля США ввели визовые ограничения для почти 5000 человек в ответ на масштабное вторжение России в Украину.

Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также выступил против полного запрета на выдачу виз, заявив, что запрещать въезд всем россиянам — плохая идея.

Украинские официальные лица призвали страны не выдавать россиянам визы на въезд. Президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post заявил, что самые важные санкции — это закрытие границ, потому что русские отбирают чужую землю.

При этом несколько стран, в том числе Чехия, Эстония, Латвия, поддержали запрет на туристические визы для россиян.