США против полного запрета на выдачу виз россиянам
США не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.
По его словам, США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или тех, чьи права могут нарушаться.
США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых для нарушений прав человека. Нам также было важно провести черту между действиями российского правительства, его политикой в Украине и народом России, — говорится в заявлении официального представителя.
Он также напомнил, что с 24 февраля США ввели визовые ограничения для почти 5000 человек в ответ на масштабное вторжение России в Украину.
Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также выступил против полного запрета на выдачу виз, заявив, что запрещать въезд всем россиянам — плохая идея.
Украинские официальные лица призвали страны не выдавать россиянам визы на въезд. Президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post заявил, что самые важные санкции — это закрытие границ, потому что русские отбирают чужую землю.
При этом несколько стран, в том числе Чехия, Эстония, Латвия, поддержали запрет на туристические визы для россиян.