Август, 22 в 0:22

Подрыв в Подмосковье автомобиля с дочерью российского философа и идеолога Кремля Александра Дугина является проявлением борьбы среди российской элиты за место в России после ухода с поста президента Владимира Путина.

Такое мнение высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире национального телемарафона.

– Я думаю, что, скорее всего, главной целью был сам Дугин. Ибо у России, на фоне, в первую очередь, отсутствия реакции на удары по Крыму, уже есть понимание, что ядерный блеф не сработал. Они понимают, что война уже перешла на территорию России или на территории, которые они считают своими, и Украине за это ничего нет, — говорит эксперт.

Тарас Загородний считает, что “башни Кремля” начинают искать себе оправдание, кто виноват во взрывах на аннексированном полуострове и невозможности дать ответ Украине.

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– Во-вторых, я думаю, что уже идет борьба за свое место в постпутинской России. То есть, что будет, когда с Путиным что-нибудь случится, с чем они будут выходить на деэскалацию с Западом. Уверен, что подобные переговоры уже идут. И тут как раз фигура Дугина, один из идеологов и апологетов войны. Разумеется, он должен, как токсичный человек, исчезнуть, — заявил он.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы добавил, что Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить Киев в подготовке терактов и найти повод для ударов по Украине.

— При этом можно обвинить Украину в подготовке террористических актов и других вещей… И найти повод, например, для ударов по территории Украины. Хотя здесь они больше “стреляют себе в ногу”, потому что у россиян возникает все больше вопросов, как это украинские спецслужбы уже себя свободно в Москве ведут, — заявил он.

По мнению Загороднего, для подготовки Кремля к постпутинскому периоду в России будут ликвидировать “наиболее токсичные фигуры режима”, в том числе Александр Дугин.

– Там есть Проханов еще, госпожа Симонян, Соловьев. Всем остальным следует напрячься, потому что они являются лицами режима. Они уже сейчас не нужны. Постпутинские элиты уже думают, как они будут отматывать все, что сделал Путин. Поскольку их жизнь, прежде всего, связана с Западом. Посмотрите, какая у них истерика по поводу возможного отказа выдачи туристических виз россиянам. То есть это очень болезненная тема, – сказал эксперт.

По словам Тараса Загороднего, вся внутренняя борьба будет связана именно с отмыванием имиджа России перед Западом после ухода с поста Путина.

Напомним, вечером 20 августа стало известно, что под Москвой был взорван джип с Дарьей Дугиной – дочерью русского философа и идеолога рашизма Александра Дугина.

В России быстро посыпались обвинения в сторону Украины, будто это украинцы устроили теракт. В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрыву под Москвой.

Примечательно, что про Александра Дугина ходила информация, что он является лишь “фашистом по профессии”, так как ему за такую “работу” платят российские спецслужбы. Об этом говорила известный российский оппозиционный политик Валерия Новодворская.