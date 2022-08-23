Даже россияне устали от кремлевской пропаганды: какие меры предпримет машина Путина

Август, 23 в 14:29

Россияне уже устали от прокремлевской пропаганды. Аудитория государственного ТВ рухнула на 25%. Сетку вещания перекроили исключительно под военные нужды, убрав развлекательные программы и подняв пропагандистский градус до уровня сталинского СССР. Как следствие, госканалы РФ утратили привлекательность для всех возрастных групп.

Журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал о том, что означает падение аудитории государственного телевидения в РФ, как пропаганда сейчас влияет на россиян и какие меры теперь с падением уровня аудитории будет принимать путинская машина.

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— В совокупности порядка 25% потеряли ведущие российских каналов ненависти. Это связано с тем, что попытка заместить развлечение ненавистью, на самом деле не увенчалась успехом. Россиянам больше все-таки нравилось смотреть фильмы, детективы, мыльные сериалы, мелодрамы. Короче все то, что лилось в уши долгие годы, если заменить его ненависть, то оказалось, что не работает.

По его словам, Россия заменила юмористические передачи ненавистью, что не понравилось россиянам. Они начали откровенно уставать от промосковской пропаганды.