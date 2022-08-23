Россиянам будут выдавать визы с учетом “политических аспектов” — Еврокомиссия

Август, 23 в 20:45

В Еврокомиссии считают, что вопрос выдачи странами ЕС виз для граждан РФ следует рассматривать с учетом “политических аспектов”.

Об этом на брифинге 23 августа заявила официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и безопасности Анита Хиппер.

Она отметила, что соответствующие решения должны приниматься в индивидуальном порядке при рассмотрении каждой конкретной просьбы.

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– Это должны делать государства-члены, это входит в их компетенцию. Они должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией с учетом политических аспектов, внутренней безопасности или международных отношений, — пояснила она.

Кроме того, представитель Еврокомиссии отметила, что страны ЕС “должны придерживаться своих международных обязательств, учитывая гуманитарные причины”.

Инициаторами запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в связи с полномасштабным вторжением России в Украину стали сразу несколько стран ЕС, среди них Эстония, Латвия и Финляндия.

Джерело: European Commission