Август, 23 в 13:06

О том, что тучи над Кремлем активно сгущаются, сигнализирует все больше деталей.

Сначала появились данные о феноменальной дыре в российском бюджете. А впоследствии еще и произошла утечка информации, якобы кто-то пытается договориться с Западом за спиной Путина. А вот кто именно – читайте дальше в материале.

На этой неделе издание The Daily Mirror опубликовало статью, в которой утверждается, что кремлевские чиновники “охвачены паникой” и тайно пытаются покончить с войной в Украине.

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По данным издания, неизвестный представитель путинской элиты обратился к контактам ЦРУ или западным дипломатам, послав сигнал о желании вести переговоры, в частности из-за встревоженности обострением ситуации на Запорожской АЭС.

– Как по мне, это похоже на правду. Слишком многие пострадали в России, в верхушке от этой войны. Россией, условно говоря, управляют 5 тыс. человек примерно. Речь идет обо всех депутатах Госдумы, Совета Федерации, губернаторах. Я уверен, что имеющие хорошие контакты на Западе их активизировали, – говорит политтехнолог Михаил Шейтельман.

В статье также утверждается, что неназванный кремлевский инсайдер – это один из столпов путинского режима.

К ближайшим к Путину чиновникам обычно относят секретаря Совета нацбезопасности России Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и министра обороны Сергея Шойгу. Каковы шансы, что загадочным инсайдером мог быть кто-нибудь из них?

— Предположим, что Мишустин позвонит в Госдеп. И что? И пообещает все что угодно. И что? Что он может сделать? Ничего. С Шойгу невозможно разговаривать, потому что он непроходимо глуп, поэтому не получится. А вот Патрушев — вполне реальный кандидат, – добавил политтехнолог.

Однако опыт показывает, что наиболее эффективный подход в подобных делах – мастерски валять дурака, говорит российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин. Чтобы у диктатора не появилось и тени сомнения в том, что кто-то представляет для него угрозу.

– Перехватывают власть после таких персонажей люди, на которых никто никогда не подумал бы. Никита Сергеевич Хрущев, который танцевал гопака перед Сталиным и которого все считали не очень умным человеком, оказался действительно самым решительным в нужный момент. Настоящий преемник, который перехватит власть, передавит всех остальных по очереди – этого человека мы можем даже и не знать, он где-то там на вторых ролях скромненький серенький незаметненький, это абсолютно правильная политика в такого рода структурах, — говорит Орешкин.

В то же время, эксперт убежден: башни Кремля устроены таким образом, что, работая лично при Путине, крутить серьезные игры за его спиной просто невозможно. Особенно когда речь идет не только об утечке информации, но и непосредственном контакте с Западом.

— Это будет 20 лет, не статья, это будет предательство, это будет шпионаж и так далее. Должны быть среди заговорщиков основы чести, чтобы эти заговорщики доверяли друг другу. Среди путинских такого нет – они сдадут друг друга сразу, и все это знают, так что никто никому не верит, никто никого не уважает, все друг друга презирают, ненавидят и боятся. Эта ситуация Путина более чем устраивает, она гарантирует его безопасность, а России гарантирует застой, – уверен политолог.

Поэтому логичнее в роли инсайдера, о котором написали в The Daily Mirror, рассматривать не чиновников, а кого-то из бизнес-окружения Путина, — говорят эксперты. Ведь именно российские олигархи больше всего потеряли состояния из-за развязавшейся войны в Украине.

– Они могли бы согласиться с этой войной, если бы это была действительно, как Путин планировал, спецоперация: за три дня взять Киев за две недели уничтожить последнее сопротивление на территории Украины. Но сейчас они видят, что Путин не прав, что он слаб, потому что он не смог совершить спецоперацию. Это действительно война, она затянулась и Россия ничего не выиграет от нее, – говорит журналист издания Голос Америки Леонид Мартынюк.

Среди приближенных к Путину олигархов чаще всего называют братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Вот только они получили свои миллиарды благодаря ВВП. Поэтому вряд ли будут кусать руку, которая их кормит.

Другое дело – олигархи, которые имели состояние еще до его прихода, как, например, Юрий Фридман, Петр Авен или даже Роман Абрамович.

– Кто это может быть? Фридман, Авен вполне может быть. Тем более что Фридман находится в Лондоне, Авен, скорее всего, тоже в Лондоне. Единственное, что может остановить таких людей, как Дерипаска, Фридман, Авен от переговоров с Западом – это то, что они понимают, что им грозит физическая опасность, если Путин, его спецслужбы узнают о том, что кто-то ведет за его спиной переговоры, — рассказал он. Мартынюк.

Тем более Кремль уже неоднократно демонстрировал, что руки у него длинные. Именно в Англии было совершено покушение на разведчика Сергея Скрипаля и убийство оперативника Александра Литвиненко.

Недавно появилась информация, что бывший глава Роснано и политик из 90-х Анатолий Чубайс, который в марте этого года сбежал из России, находится в реанимации европейской клиники с редким заболеванием. Очевидно, если Путину и готовят преемника, это происходит в тотальной секретности.

– Когда я говорю Абрамович, это не значит, что Абрамович будет президентом РФ. Это будет какая-то конструкция, кого-то поставили, новый, назовем это словом “режим”. Этот режим должен добиться легитимности среди своей же элиты. Он должен получить от Запада печать, которую официально признают, раз. Второе, ему выдают аванс в виде, например, того, что Сбербанк может дальше торговать в долларах там или в юанях, – говорит политтехнолог Михаил Шейтельман.

Кроме политического недовольства Кремль начинает подпирать еще и абсолютно реальный экономический кризис. По данным издания Bloomberg, всего за один квартал война в Украине отбросила российскую экономику на четыре года назад.

— Санкции работают, работодатели уходят, инвестиций нет и не будет, война каждый день жрет по полмиллиарда евро или долларов. При этом еще и уничтожает людей. Понятно, что беда, – говорит Орешкин.

Недавно русскоязычное издание The Moscow Times, ссылаясь на российский Минфин, написало о катастрофическом обрушении поступлений в российский бюджет. В июле доходы Федеральной казны сократились сразу на четверть.

– Дефицит бюджета России в июле стал ультрадефицитным. Это очень необычная история для российского бюджета, который обычно профицитен благодаря нефтегазовым доходам. Это действительно удивительно, и это может пугать российских вождей. Потому что у них действительно нет источника для финансирования такого масштабного дефицита бюджета, — рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Провал был зафиксирован по всем ключевым налогам. Несмотря на стабильный экспорт нефти, сборы сырьевой ренты просели на 22%.

И здесь главным образом сработали самосанкции Путина, который перекрывал газовый вентиль в Европу. Ведь если еще в апреле, мае и июне российский бюджет собирал в пределах двухсот и более миллиардов рублей за газ, то в июле — вчетверо меньше.

– Объемы продажи российского газа в Европу сократились до минимума с начала 80-х годов, фактически, откатившись назад во времени. И сейчас мы видим, что тот Советский Союз, который очень любит Путин, отстраивается не только в магазине Березка или в традициях Советского Союза, но пока без вкусного пломбира – но в объемах продажи газа и в принятии России как очень ненадежного партнера, — говорит Фурса.

И если наполнять страдающий от войны украинский бюджет помогает весь цивилизованный мир, то России помогать некому.

– Они теряют из-за очень сильного рубля, который им удалось закрепить и стабилизировать. Если бы рубль был слабее, то доходы бюджета были бы большими. Но в то же время более слабый рубль означает большую инфляцию. Это повлияет на цены в холодильнике, что чревато социальными проблемами, — сказал Фурса.

Путин четко понимает, что скоро платить ему станет нечем, а потому активно подает сигналы о переговорах, — считают эксперты.

Отсюда и соглашение по разблокировке вывоза зерна из Украины, и визит в Москву экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, и две встречи с Эрдоганом, который во время визита на этой неделе во Львов предложил Владимиру Зеленскому провести встречу с главой Кремля в Турции.

— Хорошая новость в том, что переговоры продолжались всего 40 минут. Это значит, что Зеленский просто объяснил, что предложенные Путиным варианты неприемлемы, и на этом переговоры закончились. Если бы он начал торговаться, переговоры продолжались бы часами, — уверен Мартынюк.

Итак, сам факт, что зарубежные издания стали чаще писать о переговорах, инициатива которых идет из России, — свидетельствует, что дела в Кремле действительно плохи и Путин нуждается в передышке. Его цель – зафиксировать текущую ситуацию, – считает российский политолог Дмитрий Орешкин.

– Наверное, эту идею достаточно четко артикулируют и она явно присутствует в мозгу Владимира Путина. Но танго танцуют двое, поэтому ему очень важно показать готовность к переговорам. И в то же время не показать слабости. А в Киеве готовность к переговорам в такой ситуации будет воспринята как слабость и справедливо будет воспринята, — сказал Орешкин.

Похоже, Путин до последнего надеется выйти из сложившейся ситуации, сохранив лицо. Но при этом не останавливает войну, которая ежедневно стоит России значительных финансовых и человеческих потерь.

Поэтому неудивительно, что в таких условиях будет появляться все больше утечек о подковерных заговорах российских элит и кремлевских чиновников.

Долгожданный и такой предполагаемый застой начинает сжимать Владимира Путина по всем направлениям: военному, экономическому и политическому. И когда эти приближающиеся друг к другу линии наконец пересекутся, для его режима наступит финальная точка.