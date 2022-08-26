Август, 25 в 22:44

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер поддержал запрет на въезд в Евросоюз для российских туристов.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По его словам, сложно представить, что в Европе среди украинских беженцев будет много отдыхающих из России.

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— Мне трудно представить, что у нас одновременно есть беженцы из Украины и русские, которые наслаждаются здесь жизнью, — сказал Вебер.

По словам европарламентария, большинство российских путешественников — это туристы, и Европа должна теперь говорить прямо: Мы не хотим, чтобы те, кто частично несет ответственность за эту войну (…), ездили к нам в отпуск.

Население России тоже должно ощутить на себе последствия санкций.

Однако призыв Вебера не распространяется на людей, желающих бежать из России. Границы ЕС по-прежнему открыты для этих людей.

— Если гражданское общество хочет покинуть страну, если люди, которые больше не могут выносить путинскую систему, хотят просить убежища, Европа должна оставаться открытой, — отметил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российских туристов нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для граждан России.