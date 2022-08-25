Август, 25 в 20:16

В России значительная часть военных, подписавших контракт для прохождения военной службы, была отправлена на службу в Росгвардию из-за недостаточной комплектации состава этого силового подразделения РФ.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Youtube-канале.

Его спросили, куда пропали 400 тыс. контрактников из армии Российской Федерации, учитывая то, что Кремль вербует на войну против Украины зэков и иностранцев из ЧВК.

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— Дело в том, что режим Путина в какой-то момент начал приходить в упадок, потому что начинают нарастать противоречия между элитами и между властью и обществом… Предугадывая эту ситуацию, в 2017 году Путину предложили создать Росгвардию как дополнительную правоохранительную силовую структуру федерального значения. И в 2017 году Госдума РФ проголосовала закон за создание Росгвардии численностью 200 тыс. человек, — сказал он.

Олег Жданов добавил, что после этого началась массовая комплектация, учитывая, что в Росгвардии отсутствуют срочники, а формируется эта новая силовая структура РФ исключительно из контрактников.

— Так как желающих особо не набралось, начали переманивать из вооруженных сил России в Росгвардию. Но в Кремле кому-то показалось мало, и в 2018 году Путину доложили, что нужно сделать 400 тыс. человек. И в 2018 году Госдума проголосовала изменения в закон о Росгвардии, которым создаются 400 тыс. человек, — говорит военный эксперт.

Более того, в 2019 году в России резко начали увеличивать число солдат срочной службы, в том числе проводя призывную кампанию на оккупированном полуострове Крым, сказал он.

Таким образом, утверждает Олег Жданов, из вооруженных сил Российской Федерации было “выкачано” основное количество контрактников, а сейчас в России солдат срочной службы массово призывают подписывать контракт после трех месяцев службы.

— Как только он подписывает контракт, то он тут же оказывается в Украине. А приехав в Украину, он понимает, что это билет в один конец. Ему говорят, что он отсюда уедет или как двухсотый, или как трехсотый, убитым или раненым, — рассказал Жданов.

Ранее в Главном управлении разведки при Минобороны сообщали, что в России не могут сформировать новые подразделения армии из-за недостатка желающих участвовать в войне против Украины.