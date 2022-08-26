Август, 26 в 1:38

Россия к весне следующего года хочет увеличить штат российской армии на 137 тысяч человек, что является явной демонстрацией угрозы для Запада.

Об этом написал советник министра обороны Украины Алексея Копытько.

По его словам, Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек. Таким образом, с 1 января 2023 года армия РФ должна увеличиться до 2,04 млн человек, из них 1, 15 млн — военнослужащие.

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По мнению Копытько, поводов для такого решения Кремля несколько:

Скрытая мобилизация. Через расширенный призыв — потом на контракт. Или сразу на контракт. В таком формате можно подавать не как провал “СВО”, а как укрепление военной мощи. Формально у России де-факто удвоилась сухопутная граница с НАТО. Это требует мер реагирования. Кремлю необходимо иметь запас войск, чтобы в случае чего физически контролировать Беларусь и как минимум Армению, дабы сохранить позиции на Южном Кавказе. Создаются формальные основания, чтобы в случае новых манипуляций с ОРДЛО официально интегрировать войска террористов из “ЛДНР” в состав армии РФ.

— Я бы не спешил высмеивать этот шаг. Ввиду ожидаемого ухудшения социально-экономической ситуации в РФ, оплачиваемая военная служба может стать неплохим вариантом. Также это попытка давить на запад, мол, давайте договариваться, иначе будет ещё хуже, — пишет Копытько.

По его мнению, стоит помнить о том, что эти меры сработают не раньше весны 2023 года.

— Так что сейчас особо рефлексировать на них смысла нет. Это будет важно после стабилизации фронта и наступления некой паузы перед следующим витком, если всё пойдёт по этому сценарию. Поэтому главная задача — убедить в необходимости выделения больших объёмов оружия. Чтобы к зиме максимальное количество росвойск превратить в лохмотья, — написал он.

Он уточнил, что такой шаг Москвы является идеальной иллюстрацией того, что со стороны РФ в очередной раз исходит угроза.

— Можно либо испугаться, либо нейтрализовать угрозу активными действиями. Будем надеяться, что в этот раз выберут не тот вариант, что всегда, — резюмировал Копытько.

Ранее в Главном управлении разведки при Минобороны сообщали, что в России не могут сформировать новые подразделения армии из-за недостатка желающих участвовать в войне против Украины.

При этом военный эксперт Олег Жданов считает, что в России значительная часть военных, подписавших контракт для прохождения военной службы, была отправлена на службу в Росгвардию из-за недостаточной комплектации состава этого силового подразделения РФ. Таким образом Жданов объяснил, куда пропали заявленные 400 тысяч российских контрактников.