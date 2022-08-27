Август, 27 в 11:55

Президент России Владимир Путин болен по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возмет верх первым, будет видно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он объяснил, что состояние здоровья президента РФ сложное. Но, по мнению Скибицкого, Путин будет воевать до конца своих дней. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно.

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– У него одна цель и он ее озвучил: Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать. Буду воевать, пока не сделаю того, о чем мечтаю. Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение, – объяснил Скибицкий.

В начале августа глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Владимир Путин действительно серьезно болен. Самоизоляция, длинные столы и скандальные видео с прямыми эфирами, которые на самом деле были в записи, тому доказательство.

По данным разведок, неоднократно появлялась информация о том, что у Путина расстройство мозга и то, что он пережил несколько операций. Поэтому версия о его двойниках может быть реальностью.