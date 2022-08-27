Россия готовит дополнительные добровольческие батальоны для войны в Украине – ISW

Август, 27 в 13:14

В регионах России продолжают готовить дополнительные добровольческие батальоны. Их хотят отправить на войну против Украины, чтобы заместить потери.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на местные новости РФ.

Так, издание Приморская газета пишет, что добровольческий батальон Приморского края Тигр (входит в состав 155 отдельной морской пехотной бригады РФ) численностью 240 человек принимал участие в первой боевой операции в неустановленном месте на территории Украины.

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Также российские СМИ сообщают, что завершают обучение и в ближайшее время отправятся в Украину башкортостанские добровольческие батальоны Шаймуратов и Доставалов.

Подобные сообщения публикуют и СМИ Тюменской области. Они отмечают, что начали подготовку нескольких десятков добровольцев, которые вступили в батальон Тобол и Тайга.

Кроме того, российские СМИ пишут, что в регионах повышают зарплаты бойцам-добровольцам. Так, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный 26 августа объявил, что втрое увеличивается одноразовая выплата при поступлении на военную службу со 100 тыс. до 300 тыс. рублей для личного состава, подписавшего контракты с Минобороны России.

Губернатор Чувашской Республики Олег Николаев 26 августа объявил, что Чувашская Республика повысит одноразовые выплаты бойцам-добровольцам батальона Атал с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Источник: ISW