Закупленные Россией иранские беспилотники будут использованы в войне против Украины — СМИ
В США считают, что закупленные Россией иранские беспилотники Shahed-129 и Shahed-191 будут использоваться в войне против Украины.
Такое мнение высказали американские чиновники из администрации президента США Джо Байдена.
В середине августа РФ забрала с иранского аэродрома беспилотники и переправила их в Россию грузовыми самолетами.
Российские военные в конце прошлого месяца начали обучение в Иране по применению беспилотников. В США считают, что россияне официально закупили и перевезли беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed – Shahed-129 и Shahed-191.
Справка. Эти два типа беспилотных летательных аппаратов могут перевозить высокоточные управляемые боеприпасы и используются для наблюдения.
Российские операторы до сих пор тренируются в Иране.
В США считают, что РФ намерена импортировать сотни таких аппаратов для осуществления атак с воздуха, радиоэлектронного противодействия и поражения объектов в Украине.
Однако в американской разведке отмечают, что при испытании этих беспилотников были неудачи, поэтому неизвестно, насколько эти аппараты изменят ситуацию для россиян, когда их начнут применять.
Источник: CNN
Фото: defenseindustrydaily.com