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Факты / Мир / Росія

Закупленные Россией иранские беспилотники будут использованы в войне против Украины — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Shahed 129

В США считают, что закупленные Россией иранские беспилотники Shahed-129 и Shahed-191 будут использоваться в войне против Украины.

Такое мнение высказали американские чиновники из администрации президента США Джо Байдена.

В середине августа РФ забрала с иранского аэродрома беспилотники и переправила их в Россию грузовыми самолетами.

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Российские военные в конце прошлого месяца начали обучение в Иране по применению беспилотников. В США считают, что россияне официально закупили и перевезли беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed – Shahed-129 и Shahed-191.

Справка. Эти два типа беспилотных летательных аппаратов могут перевозить высокоточные управляемые боеприпасы и используются для наблюдения.

Российские операторы до сих пор тренируются в Иране.

В США считают, что РФ намерена импортировать сотни таких аппаратов для осуществления атак с воздуха, радиоэлектронного противодействия и поражения объектов в Украине.

Однако в американской разведке отмечают, что при испытании этих беспилотников были неудачи, поэтому неизвестно, насколько эти аппараты изменят ситуацию для россиян, когда их начнут применять.

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Источник: CNN

Фото: defenseindustrydaily.com

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