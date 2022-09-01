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Факты / Мир / Росія

Суровые реалии стирки в РФ в XXI веке: в городе Великий Устюг жалуются на состояние “полоскалок” на реке

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Суровые реалии стирки в РФ в XXI веке: в городе Великий Устюг жалуются на состояние “полоскалок” на реке

Трудно представить, но стирка в XXI веке может стать настоящей проблемой, по крайней мере для россиян. Они жалуются на состояние так называемых полоскалок в Великом Устюге.

Это специальные плавучие пристани с железным каркасом, сверху оббитые деревянными досками. Их размещают на реках и используют для стирки и полоскания вещей.

Как говорится в одном из сюжетов на российском ТВ, такие “полоскалки” пользуются большим спросом среди жителей Великого Устюга.

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Но горожане жалуются на отсутствие сервиса и то, что подрядчик, который отвечает за пристани, не следит за обмелением реки и не передвигает конструкции.

Автор сюжета соглашается с возмущением общественности этой “проблемой” и констатирует, что ответственные лица не уделяют необходимого внимания и должным образом не ухаживают за таким “востребованным объектом”.

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