Сентябрь, 01 в 11:01

Трудно представить, но стирка в XXI веке может стать настоящей проблемой, по крайней мере для россиян. Они жалуются на состояние так называемых полоскалок в Великом Устюге.

Это специальные плавучие пристани с железным каркасом, сверху оббитые деревянными досками. Их размещают на реках и используют для стирки и полоскания вещей.

Как говорится в одном из сюжетов на российском ТВ, такие “полоскалки” пользуются большим спросом среди жителей Великого Устюга.

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Но горожане жалуются на отсутствие сервиса и то, что подрядчик, который отвечает за пристани, не следит за обмелением реки и не передвигает конструкции.

Автор сюжета соглашается с возмущением общественности этой “проблемой” и констатирует, что ответственные лица не уделяют необходимого внимания и должным образом не ухаживают за таким “востребованным объектом”.