Между “паркетными генералами” Путина разгорелась война за статус фаворита – ЦПД

Сентябрь, 02 в 20:03

Между “паркетными генералами” главой российской Минобороны Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым разгорелась настоящая война за статус нового путинского фаворита. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что в СМИ появилось сообщение о докладе Золотова о “спецоперации” и едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении.

— Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого “генералом победы” в путинской войне был исключительно Шойгу, — сообщают в ЦПД при СНБО.

В то же время в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной.

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В ЦПД подчеркивают, что из-за таких сообщений можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль “руководителя войны” со всеми дивидендами, предоставляющими такой статус.

Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками России на поле боя.

Там добавляют, что смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Шойгу, даже не имеющему соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды.