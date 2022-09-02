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Факты / Мир / Росія

Между “паркетными генералами” Путина разгорелась война за статус фаворита – ЦПД

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
сєргєй шойгу
Фото: Depositphotos

Между “паркетными генералами” главой российской Минобороны Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым разгорелась настоящая война за статус нового путинского фаворита. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что в СМИ появилось сообщение о докладе Золотова о “спецоперации” и едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении.

— Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого “генералом победы” в путинской войне был исключительно Шойгу, — сообщают в ЦПД при СНБО.

В то же время в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной.

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В ЦПД подчеркивают, что из-за таких сообщений можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль “руководителя войны” со всеми дивидендами, предоставляющими такой статус.

Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками России на поле боя.

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Там добавляют, что смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Шойгу, даже не имеющему соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды.

Источник: СНБО
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