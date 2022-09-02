Сентябрь, 02 в 13:10

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) разыскивают в Москве выходцев из Украины для вероятного обвинения в “терактах” в будущем.

Такие данные обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, в российской столице усиливается поиск граждан РФ, демонстрирующих негативное отношение к полномасштабной войне против Украины. И особое внимание в ФСБ уделяют украинцам по происхождению и бывшим гражданам нашей страны.

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В рамках этой кампании в Москве группы людей в гражданском совершают поквартирный обход. Они представляются работниками ФСБ РФ и выспрашивают у жильцов домов, проживают ли где-то поблизости украинцы, а также не сдает ли кто-то гражданам Украины жилье в аренду.

ФСБшники также спрашивают об отношении граждан к войне против Украины (к объявленной Кремлем так называемой “спецоперации”, поскольку в РФ войну до сих пор не называют войной).

По информации разведки, такой квартирный “рейд” имеет несколько целей.

– Одна из целей указанных действий – недопущение формирования и распространения в столице РФ негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее, – отмечается в сообщении.

Кроме того, в РФ пытаются сформировать негативный образ украинцев как якобы “радикалов” и “террористов”. В разведке подчеркивают, что в дальнейшем именно выходцы из Украины могут быть обвинены в терактах, организованных на территории России спецслужбами РФ.

Как известно, в августе российская ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве дочери идеолога “русского мира” Александра Дугина.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя подрыв авто Дарьи Дугиной, отметил, что РФ сейчас остро нуждается в мобилизации населения, а потому устраивает подобные теракты на своей территории, чтобы настроить россиян против Украины. Данилов уточнил, что ожидается организация ФСБ серии терактов в российских городах с массовыми жертвами.

Источник: ГУР Минобороны Украины