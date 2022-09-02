Могут обвинить в “терактах”: ФСБ разыскивает в Москве выходцев из Украины
Сотрудники российской Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) разыскивают в Москве выходцев из Украины для вероятного обвинения в “терактах” в будущем.
Такие данные обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, в российской столице усиливается поиск граждан РФ, демонстрирующих негативное отношение к полномасштабной войне против Украины. И особое внимание в ФСБ уделяют украинцам по происхождению и бывшим гражданам нашей страны.
В рамках этой кампании в Москве группы людей в гражданском совершают поквартирный обход. Они представляются работниками ФСБ РФ и выспрашивают у жильцов домов, проживают ли где-то поблизости украинцы, а также не сдает ли кто-то гражданам Украины жилье в аренду.
ФСБшники также спрашивают об отношении граждан к войне против Украины (к объявленной Кремлем так называемой “спецоперации”, поскольку в РФ войну до сих пор не называют войной).
По информации разведки, такой квартирный “рейд” имеет несколько целей.
– Одна из целей указанных действий – недопущение формирования и распространения в столице РФ негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее, – отмечается в сообщении.
Кроме того, в РФ пытаются сформировать негативный образ украинцев как якобы “радикалов” и “террористов”. В разведке подчеркивают, что в дальнейшем именно выходцы из Украины могут быть обвинены в терактах, организованных на территории России спецслужбами РФ.
Как известно, в августе российская ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве дочери идеолога “русского мира” Александра Дугина.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя подрыв авто Дарьи Дугиной, отметил, что РФ сейчас остро нуждается в мобилизации населения, а потому устраивает подобные теракты на своей территории, чтобы настроить россиян против Украины. Данилов уточнил, что ожидается организация ФСБ серии терактов в российских городах с массовыми жертвами.
Источник: ГУР Минобороны Украины