Сентябрь, 02 в 19:08

Российские оккупанты пытаются “модернизировать” старые танки Т-62. Они оборудуют их самодельными “крышами”.

Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на видео с востока Украины.

Издание обратило внимание на странные конструкции на башнях 50-летних танков, которые Россия была вынуждена расконсервировать на фоне больших потерь в Украине.

Сейчас смотрят

Новые конструкции отличаются от старых, которые оказались менее эффективными. Старую “решетку” заменили сплошными панелями. Некоторые из них изготовлены не из стали, а из дерева или солнечных модулей.

Вероятно, с помощью таких “крыш” российские оккупанты надеются спрятать люки и спасти их от точных ударов с украинских беспилотников, а также от ракет Javelin.

– Россияне, вероятно, надеются, что новые противобеспилотные клетки защитят танки от атак украинских беспилотников, сделав входные люки невидимыми с неба и, следовательно, недоступными для целей, – пишет Bild.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 2 сентября армия РФ потеряла 48 700 оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 191-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скриншот с видео