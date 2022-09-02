Путин может готовить новые сили для наступления осенью и зимой — ISW

Сентябрь, 02 в 8:43

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают маловероятным выход российских войск на границы Донецкой области до 15 сентября, хотя РФ проводит передислокацию сил для достижения этой цели.

По их мнению, Кремль это делает, скорее, для поднятия боевого духа захватнических войск.

– Это развертывание российских войск, вероятно, преследует цель создать условия для пересмотра операции по захвату Донецкой области, но российские войска вряд ли достигнут прогресса, необходимого для захвата области до 15 сентября, – говорится в отчете.

Тем не менее, они считают, что Путин не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну, а его заявления, “вероятно, направлены на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и созданию сил осенью и зимой этого года.

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Источник: ISW