Сентябрь, 05 в 23:35

Россия столкнулась с наиболее продолжительными санкциями США и Европы за полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ситуация с российской экономикой оставляет желать лучшего – наибольший удар придется на отрасли, на которые Кремль опирался в течение многих лет.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад, подготовленный для состоявшегося 30 августа закрытого заседания российского руководства. Лица, знакомые с его обсуждением, подтвердили подлинность документа.

Документ стал результатом многомесячной работы экспертов. В документе оценено подлинное влияние экономической изоляции РФ в результате нападения на Украину. Два из трех сценариев в отчете свидетельствуют о том, что падение российской экономики ускорится в 2023 году.

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В документе говорится, что уровень довоенной экономики РФ сможет вернуться только в конце десятилетия или позже. Наиболее “стрессовый” для Кремля сценарий предполагает падение ВВП на 11% в 2023 году и на 11,9% в 2024 году.

Однако для большего падения экономики страны-агрессора необходимо введение дополнительных санкций, к которым будут присоединяться больше государств. В то же время резкий отказ Европы от российской нефти и газа ударит на способность Кремля обеспечивать внутренний рынок.

Давление на экономику России усугубляют технологические и финансовые ограничения. В документе отмечено, что до 200 тыс. IT-специалистов могут уехать из территории РФ до 2025 года.

Авторы доклада предупреждают, что если мировая экономика скатится в рецессию, Россия столкнется с дальнейшим сокращением экспорта. Это спровоцирует падение рубля и всплеск инфляции.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов (55% экспорта в 2021 году) также могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке образуется дефицит топлива.

А уже к 2022 году телекоммуникационный сектор РФ отстанет от мировых лидеров на пять лет, в результате чего к 2025 году начнется дефицит SIM-карт.